Parte Cuore Visconteo progetto per contrastare le nuove povertà Materiali ed educative

Prende il via Cuore Visconteo, il progetto promosso da Fondazione di Comunità Milano finalizzato a contrastare le nuove forme di povertà materiale, educativa, relazionale, che colpiscono fasce di popolazione che prima della pandemia non ne erano toccate. Il progetto raccoglie la sfida di Fondazione Cariplo che, attraverso il programma “Contrastare l’aggravio delle povertà”, punta sulle Fondazioni di Comunità e sulla loro capacità di aggregare competenze e risorse territoriali. Il territorio di intervento comprende gli 11 comuni dell’area Sud Ovest della città metropolitana di Milano : Rozzano, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi, Opera, Basiglio, Lacchiarella, Zibido S.G, Binasco, Casarile, Noviglio, Vernate – gli ultimi 4 fanno riferimento alla Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Si tratta di realtà molto diverse tra loro per tessuto sociale ed economico, ma che vedono sovrapporsi nuove difficoltà a marginalità pregresse e che comprende 125.000 abitanti, circa 53.000 nuclei famigliari, concentrati per due terzi a Rozzano, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Opera, i quattro comuni in cui andranno a concentrarsi le azioni della prima annualità del progetto. Il progetto si sviluppa su tre annualità. Il primo anno coinvolge i comuni di Rozzano, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Opera e dal 2022 prevede di estendersi, in modo incrementale, agli altri sette comuni del distretto Visconteo Sud Milano. Si rivolge prioritariamente alle famiglie con figli minori, il target più vulnerabile, e coniuga una risposta diretta ai bisogni primari, con uno sguardo a medio-lungo termine, volto a potenziare la capacità delle famiglie di uscire dalla condizione di povertà e, ai propri membri, di inserirsi nel mondo del lavoro. In dettaglio, Cuore Visconteo affronterà la povertà lungo cinque direttrici: povertà Alimentare; Povertà Sanitaria, Povertà Educativa, Povertà Abitativa, e Formazione e Lavoro.

Povertà Alimentare. Attraverso la creazione di un hub alimentare a Opera e il potenziamento del social market di Rozzano viene garantita l’accesso a generi alimentari, freschi e secchi, per i nuclei famigliari in difficoltà economica. A questo si affiancheranno l’attivazione di un sistema di filiere corte che coinvolgerà le aziende e i produttori locali ed un intervento di educazione alimentare. Partner sono Progetto Arca, Croce Rossa Italiana, Banco Alimentare. Povertà sanitaria. Grazie alla raccolta e distribuzione di farmaci e ad un sistema di visite mediche a costi calmierati e alle “visite sospese”, derivanti dallo sviluppo di accordi con enti sanitari locali, verranno assicurate le cure necessarie alle persone e alle famiglie in situazione di indigenza. Povertà Educativa. L’azione si rivolge al target della prima infanzia e dell’adolescenza coinvolgendo i genitori, le scuole, gli spazi di aggregazione giovanile del territorio. Si pone l’obiettivo di promuovere iniziative educative e socializzanti per bambini da 0 a3 anni e genitori; di offrire esperienze formative a adolescenti, attraverso laboratori educativi e occasioni di partecipazione e cittadinanza attiva; e di contrastare l’abbandono scolastico. Povertà abitativa: il progetto prevede un budget per la copertura dei costi di piccoli interventi di riparazione e manutenzione della casa ed eventuali coperture di rate per affitti o mutuo per le famiglie in difficoltà economica, anche attraverso strumenti di finanzia etica. Formazione e lavoro. Il lavoro è la leva determinante per uscire dalla condizione di vulnerabilità, l’impegno di Cuore Visconteo è avvicinare domanda e offerta e potenziare l’occupabilità attraverso azioni di orientamento al lavoro per adulti e giovani disoccupati, programmi di formazione professionale negli ambiti, della logistica, della sanificazione e pulizia, della digital transformation, dell’alimentare; agevolando l’attivazione di tirocini professionalizzanti per l’inserimento lavorativo puntando alla creazione di network con le aziende del territorio. Le risorse destinate al progetto confluiscono sul Fondo Cuore Visconteo, costituito dalla Fondazione di Comunità Milano che, partendo da una prima dotazione messa a disposizione da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, raccoglierà le donazioni derivanti dal fundraising -già confermata una donazione dell’Unione Buddista Italiana- da contributi di cofinanziamento della nostra Fondazione e dai contributi operativi e in natura messi a disposizione dagli enti del Terzo Settore coinvolti nel progetto. Il valore delle risorse economiche attivate è, complessivamente, di 1,5 milioni di euro per la prima fase. (askanews)