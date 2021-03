In via Zurigo strisce pedonali mezze cancellate mettono in pericolo l’incolumità di molti pedoni

Siamo sempre in ambito viale Legioni Romane, via Zurigo e via Saint Bon: nel disegnare la ciclabile che sta già creando molti problemi alla mobilità, ai residenti della zona e a chi in zona per forza deve venire (qui è presente il Centro Diagnostico Italiano e l’ospedale militare dove si vaccinano gli anziani), sono stati cambiati numerosi attraversamenti pedonali, ma ci si è dimenticati di cancellare del tutto le strisce pedonali di un attraversamento ormai non più previsto nel nuovo assetto urbanistico, con la prevedibile confusione ingenerata nei cittadini.

Infatti i pedoni che erano soliti usare il passaggio pedonale, dato che questo non è del tutto cancellato, ma, anzi, è ancora ben visibile, sono tratti in inganno e attraversano lo stesso pensando di avere la precedenza, ponendosi in grave pericolo.

Questo problema a prima vista banale può mettere in pericolo l’incolumità dei pedoni, molti dei quali hanno già espresso le loro rimostranze all’Amministrazione, nella speranza che il problema si possa risolvere al più presto.

Leonardo Dolce