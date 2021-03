Municipio 3: Cagnolati (FI) “Ancora disagi per il cantiere di via Pacini”

Ancora una volta il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) si fa portavoce verso palazzo Marino dei disagi dei residenti di Città Studi, più precisamente, in questo caso, di quelli di via Pacini, dove i lavori e le conseguenti problematiche sembrano non finire mai.

– Come da foto allegate segnalo che in località di cui in oggetto dopo tutti i lavori svolti da settembre che hanno creato enorme disagio ai residenti, alla viabilità e ai parcheggi, da circa un mese la situazione è ferma e oserei dire abbandonata nel tratto di via Pacini da Teodosio a via della Sila.

La notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo il forte vento ha fatto cadere la recinzione sulla carreggiata, nella notte successiva è stata sistemata ma durante quella di Domenica 14 nuovo vento ha fatto cadere la recinzione presente sullo spartitraffico, per fortuna verso la strada e non sulle auto parcheggiate !!!

Il forte vento ha inoltre fatto cadere anche parte della recinzione nel tratto successivo da via della Sila verso P.le Gabrio Piola.

Chiedo si intervenga sull’impresa appaltante i lavori per fare in modo che i lavori procedano SPEDITAMENTE E SENZA ULTERIORI RITARDI, trovo grave che i cittadini da mesi abbiano cantieri e zone inaccessibili sotto le proprie abitazioni e che al contempo NON si svolgano lavori e l’area sia ABBANDONATA a se stessa

Chiedo si intervenga e si relazioni in merito

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano

.