Covid, Bestetti (FI): nuovo polo vaccinale a Trenno è la strada giusta per tornare alla normalità

“La destinazione del parcheggio di Trenno in Via Novara alla somministrazione dei vaccini Covid è la strada giusta da seguire per tornare il prima possibile alla normalità”.

Così in una nota Marco Bestetti, Presidente di Forza Italia del Municipio 7, a margine dell’inaugurazione della struttura allestita dall’Esercito Italiano alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“L’incremento della capacità quotidiana di inoculare i vaccini – prosegue Bestetti – è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal nuovo Piano vaccinale del Governo, per proteggere il prima possibile la maggior parte della popolazione italiana.

Sono orgoglioso che questa struttura, già efficacemente utilizzata per i tamponi rapidi, si trovi proprio in un’area che abbiamo sempre voluto destinare a funzioni pubbliche, a disposizione di tutti, dopo aver combattuto per evitare che questo spazio venisse occupato da una grande moschea-capannone, che ne avrebbe impedito l’attuale utilizzo a beneficio della salute di tutti i cittadini.

Ringrazio Regione Lombardia, Esercito Italiano, ATS Milano e ASST Santi Paolo e Carlo per lo sforzo organizzativo che hanno dedicato e dedicheranno per la migliore operatività di questa struttura”, conclude Bestetti.