Arriva con una certa preoccupazione la notizia della sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca da parte di AIFA.

Una notizia temuta, visti i casi di complicanze riscontrati in questi giorni, che lascia preoccupate le persone a cui era già stato somministrato in questi giorni e sbigottiti i più.

Va detto che i medici rassicurano, chi ha fatto il vaccino e non ha avuto reazioni avverse, può stare tranquillo. È altresì comprensibile un certo grado di preoccupazione per un vaccino che aveva ricevuto l’approvazione alla distribuzione solo il 30 gennaio scorso.

Speriamo che l’EMA sgombri il campo da dubbi e perplessità, anche sulla proprio operato.

– ROMA, 15 MAR – L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino ASTRAZENECA Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. (ANSA)-

Luca Ceresa