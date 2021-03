Milano, Bestetti (FI): Sala e Verdi confermano cementificazione parco pubblico per nuovo stadio?

“L’adesione del Sindaco Sala al partito dei Verdi è solo l’ennesima trovata pubblicitaria per darsi una nuova immagine da campagna elettorale. E’ semplice marketing politico, dettato dall’esigenza di nascondere cinque anni fallimentari”.

Così in una nota il Presidente del Municipio 7, Marco Bestetti (Forza Italia), commenta l’adesione di Beppe Sala al partito dei Verdi.

“Il Sindaco ci ha abituato a numerose conversioni mistiche nel corso della sua carriera, dettate dalla sua convenienza, ma questa ennesima ‘folgorazione sulla via di Damasco’ ha qualcosa di straordinario. Dopo aver cambiato stanza a Palazzo Marino, passando con disinvoltura da quella di Direttore Generale di Letizia Moratti per il centrodestra a quella di Sindaco per il centrosinistra – spiega Bestetti – ora Sala aderisce all’ambientalismo dei Verdi dopo aver fatto carriera per anni in una multinazionale di pneumatici per auto e camion. Se non fosse vero, potrebbe essere una barzelletta.

Stando alle cose concrete, dopo queste capriole – prosegue Bestetti – vorrei quindi sapere se il Sindaco green ha cambiato idea anche sul progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio San Siro, che prevede l’aumento dei volumi costruibili con l’arrivo di 140.000 mq di cemento e il dimezzamento delle superfici filtranti a verde, dagli attuali 52.000 mq a soli 26.000 mq, peraltro cancellando il grande parco pubblico “Facchetti-Maldini” realizzato solo 4 anni fa.

Fare annunci a beneficio del proprio profilo Instagram è un conto, governare Milano è una cosa un po’ più seria”.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7 di Milano