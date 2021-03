Al via corsi per non vedenti per uso Iphone

Sono aperte le iscrizioni a “iPhone al buio”, corso online di insegnamento base dell’uso dell’iPhone dedicato a persone non vedenti e ipovedenti. Promosso da orbolandia.it, community di autoaiuto per persone non vedenti, il corso è gratuito e si tiene su Skype attraverso l’apposito lettore di schermo VoiceOver. Spiegano gli organizzatori: “Con questa nuova iniziativa vogliamo rispondere alle tante richieste di aiuto provenienti da persone ipovedenti e non vedenti che si approcciano all’uso dell’iPhone”. Per seguire i corsi ai partecipanti è richiesta una donazione di minimo 10 euro da effettuare a un ente benefico di propria fiducia. Per info e iscrizioni: info@orbolandia.it – https://www.orbolandia.it

