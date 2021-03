Oipa: sequestrati due cani maltrattati in un’autofficina di via Imbonati

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha sequestrato amministrativamente in un’autofficina di via Imbonati a Milano due cani per “detenzione non idonea” e ha sanzionato il 35enne proprietario degli animali.

Lo ha riferito il coordinatore del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Milano, Fabio D’Aquila, spiegando che “a seguito di un controllo fatto dopo una segnalazione anonima abbiamo troviamo all’interno del cortile due cani in una situazione terribile: un meticcio era chiuso dentro una cassa di legno e incatenato, mentre un cane di razza Amstaff era legato con una catena cortissima tra alcuni furgoni parcheggiati”.

Il 35enne, che gestisce l’autofficina insieme con il padre, era già stato multato dall’Ats per lo stesso motivo, e ha spiegato che il cane veniva chiuso nella cassa perché abbaiava e “così non disturbava i vicini”.

La sanzione, ai sensi della legge della Regione Lombardia n. 33/2009, è di 300 euro per animale. I due cani sono ora ricoverati nel canile sanitario di Milano e sono in buona salute. Alcuni giorni fa, l’Oipa aveva salvato otto cani e tre conigli a San Zenone al Lambro (Milano).