MSD Animal Health presenta PET METEO: soluzioni a portata di click per proteggere i pet dai cambiamenti stagionali

L’alterazione delle stagioni è oggi un rischio anche per i nostri animali domestici. Con il PET METEO nasce un nuovo servizio digitale su misura per i pet lover, con consigli ad hoc in base alle condizioni climatiche.

L’alterazione delle stagioni – come inverni e autunni più miti e il generale aumento delle temperature – ha gravi ripercussioni, oltre che sull’uomo e sull’ambiente, anche sui nostri animali domestici, che ne risentono con conseguenze fisiche e modificazioni comportamentali. Prolungata presenza dei parassiti durante l’anno e maggiore rischio di malattie ad essi correlate, ma anche paure, fobie e perdita di appetito possono rivelarsi problematiche per i nostri amici a quattro zampe che spesso i pet parent non conoscono e non sanno come affrontare. Dalla necessità, dunque, di fornire un supporto concreto nella vita quotidiana, nasce PET METEO : il nuovo servizio digitale creato da MSD Animal Health a integrazione della campagna Protect Our Future Too, per offrire consigli in modo semplice e immediato per prendersi cura del proprio animale e proteggerlo nel modo corretto.

PET METEO, COME FUNZIONA:

Di facile accessibilità e consultabile in qualsiasi momento, l’obiettivo del PET METEO è fornire soluzioni mirate e “customizzate” in base alle particolari condizioni climatiche di uno specifico luogo. Utilizzarlo è semplicissimo: è sufficiente visitare il sito www.protectourfuturetoo.com/it/pet-meteo/, inserire il proprio CAP nell’apposita finestra e indicare se si intende avere consigli per cane o gatto. La piattaforma, collegandosi ad un servizio meteorologico, automaticamente localizza l’utente all’interno di una delle quattro fasce climatiche individuate – gelo/neve; freddo; da tiepido a caldo; torrido – e fornisce in un click cinque consigli da seguire per ciascuna delle tre categorie in cui la piattaforma è organizzata: “salute”, “comportamento” e “famiglia”. Cosa fare, ad esempio, per prendersi cura del nostro amico a quattro zampe ma anche di tutta la famiglia nel caso di un clima freddo? Nella sezione “famiglia”, il PET METEO consiglia ai dog parent di far divertire il proprio cane anche fra le mura domestiche, organizzando, ad esempio, giochi che aiutino a mantenerlo in forma in un periodo in cui si passano molte ore dentro casa. Fra le dritte, invece, per salvaguardare la sua salute, la piattaforma avverte che, anche nelle stagioni più fredde, alcuni parassiti possono essere presenti e attivi e che la casa riscaldata è il posto ideale per la loro sopravvivenza. Nella sezione “comportamento” ricorda infine di fare attenzione ai cani anziani, che possono soffrire di osteoartrite, e consiglia di non tenerli troppo a lungo all’esterno, monitorando eventuali segnali di affaticamento. E, ancora, ricorda di aggiungere una coperta in più se il cane dorme all’esterno e di asciugarlo se ritorna bagnato per essersi rotolato nell’erba brinata dopo la passeggiata.

Alla ricerca di dritte per il tuo gatto? Anche per loro i consigli non mancano! Ecco, ad esempio, alcuni tips nel caso di gelo o neve. Un clima polare può esporre i gatti al rischio di ipotermia e il suolo compatto e ghiacciato può causare lesioni alla cute che riveste i polpastrelli. Inoltre, il sale, che molti usano per non far ghiacciare il vialetto, può infilarsi tra i polpastrelli dei gatti e irritarli. Per questo, il PET METEO ci ricorda che è sempre importante pulirgli bene le zampe una volta rientrati in casa. Con il freddo, inoltre, molti gatti si rifugiano sotto le auto per ripararsi dalle intemperie: è buona abitudine, prima di salire in macchina, bussare sul cofano e dare un’occhiata vicino alle ruote per allontanare eventuali inquilini che si sono temporaneamente accomodati per ripararsi dal freddo. Infine, forse non tutti sanno che alcuni tipi di antigelo hanno un sapore dolce e irresistibile per i gatti, ma bisogna fare attenzione perché si tratta di sostanze altamente tossiche ed è quindi bene non lasciare confezioni aperte o alla portata del nostro pet. Ma nel corso della stagione invernale non ci sono solo rischi di problematiche fisiche: stando molte ore al chiuso, i gatti possono diventare irrequieti o stressati e, in alcuni casi, lo stress può manifestarsi con perdita di appetito o con l’autoisolamento del nostro micio, che eviterà il contatto con gli altri. Occhio quindi ai campanelli d’allarme!

Queste sono solo alcune delle tante piccole mosse da mettere in pratica nella vita quotidiana, ma per tutti gli altri consigli, dritte e avvertimenti, è possibile visitare la sezione dedicata al PET METEO all’interno del sito web Protect Our Future Too www.protectourfuturetoo.com/it/pet-meteo/ per scoprire tutti quelli che fanno al caso vostro! In ogni caso, è fondamentale ricordarsi che la figura di riferimento per qualsiasi dubbio o accertamento è quella del Medico Veterinario, che saprà sempre consigliarvi e indirizzarvi verso la prassi più idonea. La piattaforma PET METEO si inserisce all’interno dell’iniziativa Protect Our Future Too, il progetto lanciato a livello internazionale da MSD Animal Health per informare e sensibilizzare pet lover e Medici Veterinari sull’impatto che i cambiamenti stagionali hanno sui nostri animali da compagnia. Protect Our Future Too, promosso in più di 30 Paesi europei, Russia, Nord Africa e Medio Oriente, ha riunito 18 tra i più importanti scienziati europei, tra i maggiori esperti in salute animale, per discutere i rischi conseguenti all’alterazione delle stagioni e individuare le migliori pratiche da attuare per prevenire e controllare il problema. Tra le principali evidenze dell’iniziativa, è emerso che gli effetti dei cambiamenti stagionali sono da ricondurre a quattro categorie principali: aumento del numero e della distribuzione dei parassiti, rischio maggiore di contrarre malattie causate dai parassiti “vettori”, ripercussioni sul comportamento e sulla salute animale (strettamente interconnessa a quella umana).

Basti pensare, ad esempio, alla diffusione di malattie come la Leishmaniosi, fino a soli 20 anni fa classificata come “esotica”, o alla Malattia di Lyme trasmessa dalle zecche e pericolosa anche per l’uomo, e notare come oggi i vettori responsabili della trasmissione di queste malattie “zoonotiche” siano in alcune aree un pericolo presente tutto l’anno. Ma anche il diffondersi di alcune patologie comportamentali di cani e gatti, come la paura o la fobia dei temporali e le disfunzioni cognitive del cane anziano, possono essere correlate ed aggravate dai cambiamenti stagionali. Come fare allora per prendersi cura del proprio pet? La chiave, secondo tutti gli esperti, è proteggere il proprio animale domestico e adottare misure preventive 12 mesi l’anno con l’aiuto del proprio Medico Veterinario, senza incorrere nel pregiudizio che alcune malattie trasmesse da vettore possano essere un rischio solo in alcuni periodi dell’anno. Ed è proprio ribadire l’importanza della prevenzione e della protezione durante tutto l’anno l’obiettivo di MSD Animal Health che, come sempre, si pone al fianco dei pet lover e dei Medici Veterinari in modo concreto e tangibile, fornendo loro uno strumento digitale che permetta di applicare, nella vita di tutti i giorni, accortezze e best practice per il benessere dei propri animali e di tutta la famiglia!