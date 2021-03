Coronavirus: 421 i nuovi casi a Milano, 5.174 in Lombardia, per un rapporto del 9,6%.

Sono 1.200 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 421 a Milano città

I nuovi casi in Lombardia sono 5.174 (di cui 215 ‘debolmente positivi’) a fronte di 53.563 tamponi(di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici), per un rapporto dell’9,6%. Si sono registrati 59 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono 2.057, mentre le persone in terapia intensiva sono 532 (+ 26). Sono 4.735 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 190 in più di mercoledì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 6.821.426 tamponi.

“I dati sono in costante aumento con una forte presenza della variante inglese che coinvolge in particolare le scuole. È quindi necessaria una scelta decisa e rapida a protezione di ragazzi e famiglie”: lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana commentando l’ordinanza per l’istituzione della zona arancione rafforzata in tutta la Lombardia. “Ricevuta questa mattina l’analisi aggiornata dei dati regionali con le indicazioni tecnico-scientifico per il contrasto della crescita epidemiologica, disponiamo su tutto il territorio della Lombardia il rafforzamento della zona arancione”, prosegue nel post in cui sono poi elencati i principali punti del provvedimento.