Festival Sanremo: 10 e lode a Ermal Metal, primo in classifica generale. Omaggio a Dalla

Caro amico ti scrivo: buon compleanno! Era il 4 marzo 1943 e nasceva la musica di Lucio Dalla, immortale. I Negramaro ricordano con rispetto ed emozione e l’applauso è immenso. Il festival ha aperto il sipario con nostalgia. Per Fiorello c’è poco spazio e la formalità fredda e consueta annega anche le esibizioni, raramente degne di nota. E’ la serata delle cover e dei duetti

Noemi con Neffa, Prima di andare via: PIACEVOLE CON QUALCHE PROBLEMA TECNICO

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci, Penso positivo: PERCHE? NO? DIVERTENTE

Francesco Renga con Casadilego, Una ragione in più: MAGIA DI UN’ATMOSFERA, MA LA SIMBIOSI DELLE VOCI NON HA FUNZIONATO

Extralisciofeat. Davide Toffolo con Peter Pichler, Medley Rosamund: LA LEGGEREZZA DI UNA GOLIARDIA FESTOSA

Fasma con Nesli, La fine: SENZA INFAMIA E SENZA LODE

Bugofeat. Pinguini Tattici Nucleari, Un’avventura: UNA VERSIONE SPENSIERATA; BEN AMALGAMATA

Francesca Michielin e Fedez, Medley E allora felicità: GIOCANO, MA E’ UN GIOCO IMPACCIATO

Irama, con voce di Guccini Cyrano: NARRA UN MONDO, UN’ANIMA CON LA POESIA DI GUCCINI

Maneskin con Manuel Agnelli, Amandoti: UN MARCHIO DI FABBRICA FORTE, VIBRANTE

Random con The Kolors, Ragazzo fortunato: FORSE SERVE PER COMBATTERE

Willie Peyote con Samuele Bersani, Giudizi universali: MUSICA SOMMESSA PER UNA STORIA, UN SOGNO CON TENEREZZA

Orietta Berti con Le Deva, Io che amo solo te: Immortale bellezza di una canzone per una voce pura, cristallina

GioEvan con i cantanti di The Voice Senior, Gli anni: L’ARTISTA DI STRADA DANZA CON LA VOCE LA SUA LIBERTA’

Ghemon con I Neri per Caso, Medley L’essere infinito (L.E.I.) MAH…SENZA COMMENTI

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore, Splendido splendente: SIMPATICAMENTE RINNOVATA E SPLENDENTE

Arisa con Michele Bravi, Quando: MISURATI, SUGGESTIVI, BRAVI

Madame, Prisencolinensinainciusol: UN TENTATIVO CHE RIMANE TALE

Annalisa con Federico Poggipollini, La musica è finita: UNA VERSIONE CHE SDRAMMATIZZA CON UN VOCE IMPECCABILE CHE CREA NUOVE SUGGESTIONI

Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli, Non è per sempre: UN SALUTO INCISIVO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Gaia con Lous and the Yakuza, Mi sono innamorato di te: PER DIRE CHE L’AMORE E’ SEMPRE AMORE CON SQUISITA DOLCEZZA

Colapesce Dimartino, Povera Patria: UNA PASSERELLA

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass, Il mio canto libero: RIMPIANGO BATTISTI, MA IL BRANO E’ SPLENDIDO

Max Gazzè con Daniele Silvestri e la Magical Mistery Band, Del mondo: SONORITA’ MUSICALI SUGGESTIVE

Malika Ayane, Insieme a te non ci sto più: QUANDO IL FASCINO DIVENTA VOCE MAGICA

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra, Caruso: SEMBRA AVER RUBATO L’ANIMA DI DALLA 10 E LODE

Aiello con Vegas Jones, Gianna: TRASGRESSIVO E DIVERTENTE

E un momento di amicizia, di verità: l’incontro tra Sinisa Mihajlovic e Ibrahimovic. Sinisa canta Io vagabondo con sorprendente passione, Fiorello guida l’esibizione ed un gioco goliardico di sentimenti con l’attenzione di Ibrahimovic.

La classifica dell’orchestra premia Ermal Meta, la classifica generale ne premia indiscutibilmente la voce, la sensibilità e l’intelligenza musicale.