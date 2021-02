Sui disagi Metrò M2 Piola-Lambrate RSU ATM informa

Informativa RSU ATM Metropolitana

Si è tenuto un incontro chiesto dalla RSU M2 con l’Azienda in merito ai disagi nella tratta Lambrate – Piola, dove l’innalzamento della falda acquifera presente in zona causa l’infiltrazione di acqua nella galleria sottostante fino al piano del ferro con ripercussioni per gli impianti, la circolazione dei treni, aggravio tempi di lavoro e timori per la sicurezza tra il personale metro.

L’Azienda ci ha informato che i lavori per la messa in sicurezza continuano secondo quanto elaborato dalla società Metropolitana Milanese, ed ha rassicurato per la sicurezza dei lavoratori e passeggeri.

Per impermeabilizzare la galleria si sta ultimando il risanamento dell’arco rovescio della tratta interessata, ove giá si è provveduto con iniezioni di miscela cementizia e l’installazione di tiranti al fine di consolidare staticamente la galleria, numerosi sensori collocati lungo la galleria si attivano in caso di minimi scostamenti.

Per evitare l’interruzione della linea M2, il Binario Unico nella tratta interessata verrà prorogato fino all’estate Ulteriori lavori di risanamento per le infiltrazioni di acqua sono previsti per il futuro nelle tratte S. Agostino – P. Genova e Gioia – Garibaldi.

La RSU M2, evidenziato la presenza di numerosi rallentamenti presenti in linea, e con l’aggiunta del rallentamento tra Lambrate a Piola, ha chiesto di rivedere nuovamente i tempi di percorrenza ed i tempi di manovra ai capolinea cosi come il miglioramento della gestione delle emergenze da parte della Sala Operativa.