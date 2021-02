Quel sottile odio della giunta per chi lavora e produce

Siamo di nuovo qui, cari amici. Siamo tornati a parlare di polveri sottili. Certo, c’è una pandemia in corso e i mezzi pubblici non dovrebbero essere riempiti. Ma credete che questo interessi qualcosa agli amici di Palazzo Marino? Ma manco per sogno. Si riaccende Area C. E stavolta persino i Verdi si sentono presi lievemente per i fondelli. Perché credere che pur di non prendere una metro affollata la gente non pagherà l’obolo è follia. Quindi, a tutta evidenza, è solo una misura per fare cassa.

Ce ne parla nei dettagli il Consigliere di Municipio 7, Franco Vassallo:

“Le polveri sottili hanno una pluralità di fonti: cantieri, riscaldamenti, freni e combustione interna delle macchine. Lo ricordo perché, ad esempio, freni e usura dell’asfalto vengono raramente citati tra le cause dell’inquinamento. Eppure sono due elementi fondamentali. Insieme con i cantieri. E tutti e tre questi elementi possono essere risolti da un comune efficiente senza bisogno di bloccare il traffico. Come? Lavando le strade e allargando le carreggiate. Le strade più ampie evitano frenate continue e le strade lavate impediscono alle polveri di alzarsi, inquinando l’aria.

Cosa ha fatto il Comune di Milano? Ha ristretto le carreggiate con innumerevoli ed inutili piste ciclabili, non lava le strade e poi si stupisce per gli sforamenti delle polveri sottili. E chiude il centro. È ormai evidente che la logica che muove queste scelte non è incentivare la mobilità sostenibile. Non c’è nulla di sostenibile nel credere che chi viene dalla periferia possa farsi 20 o 30 km al giorno in bici per andare a lavorare in centro. L’obiettivo è impedire alla gente di possedere una macchina.

Il giochino è rendere il costo di possedere un’auto ingiustificato rispetto alla possibilità effettiva di utilizzarla e sperare che venga dismessa. Le biciclette sono una scusa. Il problema è che chi rinuncia al mezzo proprio deve contare sul mezzo pubblico. E poi ci stupiamo degli aumenti dei casi, con i mezzi strapieni. È ora di dirlo chiaramente, se l’obiettivo è combattere il Covid, Milano val bene un po’ di polveri sottili. Siamo in un periodo straordinario, dopotutto. Laviamo più spesso le strade e non facciamoci prendere da frenesie ambientaliste.

Alimenti per avere aria di poco più libera dalle polveri sottili riempiremo i reparti di terapia intensiva. Ah, già che ci siamo, potrebbe anche essere il caso di riparare il manto stradale, anche quello aiuta.”