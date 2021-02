Coronavirus: 263 nuovi casi a Milano, 2.540 in Lombardia per un rapporto del 5,9%

Nella provincia di Milano i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus sono stati 773, di cui 263 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.540 di cui 92 ‘debolmente positivi’ a fronte di 42.508 tamponi, di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici, per un rapporto del 5,9%. Si sono registrati 55 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 1.205, mentre le persone in terapia intensiva sono 368 (+ 5). Sono 3.716 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 24 in meno di mercoledì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 6.235.973 tamponi.