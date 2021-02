In arrivo nell’area al Portello diecimila metri quadrati di nuovo verde

Porteranno l’estensione complessiva a 73mila metri quadrati.

Circa 10mila metri quadrati di nuovo verde in arrivo al Portello. Sono partiti i lavori per il completamento del parco Alfa Romeo, nel quarto e ultimo lotto compreso tra Viale Serra e Viale De Gasperi. L’intervento rientra nel Piano Integrato di Intervento Portello, cui fa capo Iper Montebello Spa che ha realizzato anche gli altri lotti del parco.

Il progetto completerà il polmone verde che si estende lungo viale Serra, tra via Traiano e viale Scarampo, intervenendo in continuità da un punto di vista paesaggistico e percettivo portando il parco a un’estensione complessiva di circa 73mila metri quadrati. Verrà creato un nuovo accesso al parco che garantisca la connessione con la restante esistente, integrandosi nel disegno complessivo per quanto riguarda la scelta dei materiali e delle essenze vegetali.

La forma del parco è stata ispirata dal diagramma delle “Fasi della Luna” di Athanasius Kircher, dove il ciclo lunare è rappresentato come una doppia spirale, per entrambi gli emisferi terrestri. Verrà creato un percorso a spirale in salita con piazzole di sosta ombreggiate con panchine. Cinquanta alberi tra aceri, liriodendri, tigli, gelsi e sofore si alterneranno a 1.500 metri quadrati di aiuole colorate con piante erbacee e arbustive e gruppi di rododendri, andando a integrare le essenze esistenti.

I percorsi principali verranno realizzati in calcestruzzo mentre la piazza centrale è stata pensata con pavimentazione in calcestre. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento realizzato ad angolo retto a partire dalla fine dell’esistente che affaccia su Viale De Gasperi e incastonato di elementi decorativi. Lungo il controviale di Viale De Gasperi, sul lato destro della carreggiata, verranno infine tracciati i parcheggi auto, in modo da rendere ordinata la sosta. I lavori si concluderanno in autunno, quando anche l’ultima parte del parco sarà fruibile ai cittadini.