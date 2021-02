Urbanistica tattica per piazze Angilberto e Belloveso. Bassi (Lega)”Errare è umano, ma perseverare è diabolico”

Da sperimentazioni di successo, secondo Granelli, a riqualificazioni permanenti. Mentre entrano nel vivo i lavori in piazza Dergano iniziati lo scorso novembre, partono quelli per la sistemazione definitiva di altre due “piazze tattiche” realizzate negli anni scorsi: Angilberto II al Corvetto e Belloveso a Niguarda. Lo fa sapere palazzo Marino.

“Con la sperimentazione abbiamo creato nuovi spazi di socialità, restituendo ai cittadini aree prive di identità e decoro – dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Ora rendiamo questi luoghi ancora più belli con interventi strutturali, che tenendo conto della sperimentazione hanno apportato anche alcune modifiche viabilistiche per migliorare la sicurezza stradale. Vogliamo che le piazze siano il cuore di ogni quartiere perché la qualità dello spazio pubblico e la disponibilità di aree pedonali e verdi da vivere in sicurezza sono fondamentali nella città a 15 minuti”.

Si parte in questi giorni con la cantierizzazione di piazza Angilberto II, con un intervento che proseguirà fino al prossimo autunno e che sarà diviso in due fasi.” Così l’agenzia mianews.

“La ‘piazza tattica’ di Angilberto II da sperimentale diventa definitiva. In questi giorni partono i lavori. Lo hanno annunciato gli assessori Maran e Granelli. E’ stato uno dei primi esperimenti di urbanistica tattica. Di certo, non uno dei più fortunati”: lo scrive su Facebook il presidente del Municipio 4, Paolo Bassi (Lega). “Anche come Municipio – afferma inoltre Bassi – non abbiamo mancato di sottolineare problemi (viabilistici e non), oltre a rimarcare quanto avevamo detto sin dal principio: il pericolo di un aumento del degrado, che poi si è puntualmente verificato. L’auspicata socialità è rimasta una chimera, persino il sindaco Sala si è beccato una contestazione dei commercianti nell’unica volta in cui ha fatto capolino sul posto. E aveva pure portato panettone e cioccolata calda gratis per tutti”. “Errare è umano, ma perseverare è diabolico”, conclude. E il totem-Urbanistica tattica, rivoluzione viabilistica e proteste dei residenti, continua…