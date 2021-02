Coronavirus: 1.849 nuovi casi in Lombardia (5%)- Sui vaccini, accolte istanze delle regioni: convocato tavolo urgente

Nella provincia di Milano i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus sono stati 451, di cui 173 a Milano città.

I nuovi casi di positività in Lombardia sono 1.849 di cui 82 ‘debolmente positivi’ a fronte di 36.317 tamponi effettuati, di cui 25.238 molecolari e 11.079 antigenici, per un rapporto del 5%. Si sono registrati 39 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 2.238, mentre le persone in terapia intensiva sono 371 (+ 8 ). Sono 3.564 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 11 in più di martedì. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 5.959.396 tamponi.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto proprio l’appello rivoltogli dalla Commissione Salute composta dagli assessori alla Sanità delle Regioni italiane, dando il via libera alla convocazione di un tavolo tecnico urgente ‘emergenza vaccini’”. Lo ha comunicato ieri in una nota l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. “Tale tavolo, che si riunirà già in serata – prosegue la nota – sarà composto da Ministero della Salute, Aifa, Agenas e da quattro rappresentanti delle Regioni, tra cui uno della Regione Lombardia”.

“Il tavolo sarà chiamato a rispondere con urgenza alle domande se con il vaccino AstraZeneca sarà possibile vaccinare cittadini al di sopra dei 55 anni di età; se la seconda dose del vaccino AstraZeneca potrà essere somministrata dopo 12-14 settimane dalla prima inoculazione; se la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna potranno essere posticipate rispetto al previsto e se sarà possibile eliminare l’obbligo della firma di due operatori al momento della somministrazione del vaccino”.

“Tali risposte – conclude la nota – potrebbero mettere in condizione le Regioni di avviare con maggiore celerità la fase vaccinale di massa, coprendo più rapidamente una più larga fetta di popolazione, rispondendo così alle emergenze pandemica e sociale”.