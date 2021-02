Fontana “Inconcepibile: ministero blocca valutazione su ‘Piano Bertolaso’

“Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, del piano vaccinale di massa della Lombardia”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annunciando lo stop alla valutazione del piano Bertolaso che è messo a punto in questi giorni per la campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia. “Il piano – ha spiegato il governatore – era stato inviato ieri, da me e dalla vicepresidente Moratti, come contributo lombardo e best practice da proporre anche a livello nazionale. Il piano vaccinale, coordinato da Guido Bertolaso, si propone di vaccinare 10 milioni di italiani residenti in Lombardia, un sesto della popolazione nazionale”. Fontana ha concluso dicendo di ritenere “che il piano vaccinale sia una priorità per tutto il Paese e che non debba sottostare a logiche di parte”.

