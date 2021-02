Vaccinazioni Covid-19: suggerimenti per tornare presto alla normalità

Con tre vaccini in distribuzione nei paesi dell’Unione europea, la questione sanitaria è diventata come consentire che siano il più rapidamente e efficacemente somministrati. I profili sono due: uno logistico e uno di compliance. Si tratta di questioni fortemente intrecciate tra loro, non foss’altro perché è impensabile pretendere una “domanda” di vaccinazione se non esiste una concreta offerta, che in questo caso non vuol dire soltanto una fornitura numericamente adeguata, ma anche una distribuzione e una strategia dettagliata di somministrazione.

A margine delle complesse questioni logistiche, Vitalba Azzollini e Serena Sileoni, nel paper “L’obbligo vaccinale tra diritti e doveri”, (PDF) valutano se sia possibile e opportuno obbligare le persone a vaccinarsi. “Parlare di obbligo vaccinale – scrivono – è senz’altro prematuro: non vi sono le principali condizioni giuridiche, sanitarie e politiche per farlo. Non vi sono ancora dati definitivi sugli effetti sulla trasmissibilità, e quindi sulle ricadute sulla sanità pubblica; non vi è una distribuzione tale che possa rendere esigibile l’obbligo e infine non vi è ancora evidenza del livello di fiducia o sfiducia delle persone sul vaccino.”

Tuttavia, “poiché la proposta scorre carsicamente, alle autrici è sembrato di una qualche utilità definire le condizioni che la renderebbero non solo giuridicamente valida, ma anche opportuna nei tempi e nei modi. Più chiaramente, quando i dati e le conoscenze scientifici e le quantità disponibili lo consentiranno, sarà fruttuoso ragionare non già di un obbligo vaccinale generale, ma delle modalità per accelerare la vaccinazione di massa, ricorrendo anche a una distribuzione parallela nei termini sopra indicati, dalle farmacie ai luoghi di lavoro. Nel momento in cui le acquisizioni della scienza e l’offerta farmaceutica consentiranno di raggiungere ulteriori certezze, sarà non solo il diritto, ma la volontà delle persone di tornare a lavorare e, comunque, a vivere un’esistenza “normale”, ciò che darà l’impulso al ricorso alla vaccinazione.”

“Al momento – concludono – non si può che confidare nell’efficienza degli organismi preposti al fine di assicurare che sia predisposto – meglio tardi che mai? – un trasparente piano vaccinale, dettagliato ed esaustivo, fondato su criteri idonei a giustificare le scelte effettuate; che le dosi di vaccino disponibile, attualmente e nei prossimi mesi, siano somministrate con la massima sollecitudine, verificando che ne siano destinatarie le categorie puntualmente indicate nel piano; che si eviti l’allestimento di “scenografie” vaccinali inutilmente costose, procedendo con la massima concentrazione e determinazione a ciò che serve; che si evitino anche polemiche scomposte, come ad esempio sulla riservatezza dei contratti, le dosi disponibili, i limiti del sistema brevettuale. Soprattutto, si auspica che profili variamente connessi alle vaccinazioni non siano resi oggetto di contesa politica, finalizzata a raccogliere consensi elettorali o a mettere le mani davanti alle difficoltà. Se è vero che le scelte attinenti alle vaccinazioni competono ai decisori politici, è bene che il tema non sia svilito nel guazzabuglio usuale. E sarebbe ancora meglio se si potesse sottrarre all’esclusiva dell’arbitrio politico (qualunque esso sia e di qualsiasi grado di razionalità esso goda) la distribuzione dei vaccini, ricorrendo alla più leale delle collaborazioni tra Stato e privati: grazie alla quale il primo arriva dove gli altri da soli non riescono.”

Il Briefing Paper “L’obbligo vaccinale tra diritti e doveri” di Vitalba Azzollini e Serena Sileoni è liberamente disponibile qui (PDF).

(Istituto Bruno Leoni)