Giorno del Ricordo: anteprima del film “Il segreto della miniera”

Il Parlamento italiano, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo“, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il Giorno del Ricordo è un’occasione per ricordare questi eccidi e per riflettere sui terribili eventi di quegli anni. In occasione del Giorno del Ricordo, grazie alla collaborazione di Regione Lombardia con la Fondazione Cineteca Italiana, il 9 febbraio dalle 18.00 alle 24.00 sarà possibile assistere alla visione in streaming in anteprima gratuita del film “Il segreto della miniera” diretto da Hanna Antonina Wojcik-Slak. Il film racconta la storia vera di uno uomo che si è ritrovato a fare i conti con la tragedia dei popoli dei martoriati territori della ex Jugoslavia. Protagonista è Aljia , un minatore bosniaco che vive e lavora in Slovenia, fuggito dal suo paese ancora bambino per l’incombere della guerra. Un giorno gli viene assegnato l’incarico di esplorare una miniera abbandonata per stilare un rapporto che la dichiari vuota e pronta per una chiusura definitiva. Al suo interno Aljia scopre però una diversa e terribile realtà. Nessuno vuole che quella scoperta sia resa pubblica, ma Aljia la pensa diversamente.

Registrati gratuitamente e guarda il film su https://www.cinetecamilano.it/film/2684

Il segreto della miniera

Titolo originale: The Miner

Regia: Hanna Antonina Wojcik-Slak

Paese: Slovenia

Durata: 103’

Anno: 2019

Cast: Leon Lucev, Marina Redzepovic, Zala Djuric Ribic, Tina Marn

Sceneggiatura: Anna Antonina Wojcik-Slak

Fotografia: Matthias Pilz

Montaggio: Valdimir Gojun, Anna Antonina Wojcik-Slak

Musica: Amélie Legrand

Produzione: Nukleus Film