TASK FORCE COVID 19 – RICERCA MEDICI

Con AVVISO n. 12947/2020 del 15 aprile 2020 la Direzione Territoriale I – Lombardia ha avviato la ricerca di 11 medici, laureati in medicina e chirurgia con regolare abilitazione professionale, da adibire h24 – tramite reperibilità e secondo le direttive impartite dal medico coordinatore della Task Force Covid 19 da tempo operativa presso le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle dogane e di monopoli – all’assistenza medica finalizzata alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19 in favore del personale ADM o, a fini preventivi, dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per detto personale, nell’ambito del territorio della Lombardia. All’attualità mancano all’appello sette unità di personale medico da destinare agli uffici della Direzione Territoriale e di Bergamo, Malpensa, Milano 1, Milano 2, Pavia e Tirano. Le unità di personale medico che si renderanno disponibili potranno essere chiamate a prestare assistenza anche per più uffici. https://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-esplorativo-per-l individuazione-di-medici-da-destinare-alla-task-force-per-la-direzione-lombardia)

