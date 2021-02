Racket elemosine Abbiati (Lega): “Abbiamo denunciato grave situazione per anni, ma la giunta Sala ha fatto sempre finta di niente”

“Sono anni che segnaliamo all’amministrazione comunale il problema legato al racket delle elemosine nell’area di piazza Tricolore, corso Monforte e zona Piave. Fortunatamente le Forze dell’Ordine sono intervenute, ma se non fosse stato per l’ottimo lavoro degli agenti la situazione non sarebbe cambiata, perché la giunta Sala si è sempre disinteressata di questo grave problema. Un lassismo, quella della sinistra, che è assolutamente grave e ingiustificabile”. Così Gabriele Abbiati, Consigliere comunale della Lega a Milano, sui problemi legati al racket delle elemosine in alcune zone della Città. “Il problema di piazza Tricolore, corso Monforte, piazza Risorgimento e della zona Piave è diventato ingestibile. Mendicanti aggressivi, ubriachi che girano spesso con cani senza guinzaglio e questuanti ad ogni angolo. Ora finalmente emerge una verità inquietante che l’amministrazione comunale ha sempre sottovalutato. A Milano serve una svolta, che solo la Lega può dare. Sala e il centrosinistra hanno clamorosamente fallito” conclude Abbiati.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845