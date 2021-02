Bolognini (Lega): “Antagonisti oggi sotto Palazzo Marino, il Sindaco Sala da che parte sta?

“I centri sociali della Cascina Torchiera e di Macao, insieme ad altri, hanno annunciato che sabato saranno sotto Palazzo Marino per un presidio. E’ vergognoso che degli antagonisti abusivi si riuniscano davanti al Comune per chiedere che venga sanata la loro illegalità. Chissà se il Sindaco Sala li riceverà e ascolterà le loro ragioni, a differenza di quanto ha fatto con i commercianti della Galleria…” A dirlo è il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini. “Proprio questa settimana – aggiunge il leghista –, l’assessore Tasca, in Consiglio Comunale, ha annunciato che sono state bocciate le tre manifestazioni di interesse verso l’area della Torchiera e che la Cascina verrà inserita all’interno di un ‘percorso di valorizzazione diverso’. La cosa non ci rassicura affatto. Qual è questo percorso? Quali sono i tempi? Ma soprattutto, cosa comporta? A chi verrà assegnata la Cascina? Sarà la volta buona per sgomberare il centro sociale che occupa la Cascina Torchiera? A nome dei cittadini, vorremmo sapere qual è questo fantomatico diverso piano di valorizzazione e, soprattutto, se il Sindaco intenda finalmente chiedere al Prefetto di sgomberare il centro sociale della Torchiera che da troppo tempo occupa abusivamente uno spazio pubblico che i milanesi avrebbero il sacrosanto diritto di utilizzare nel rispetto della legalità”. “Comunque, non tutto il male vien per nuocere – conclude Bolognini –. Finalmente, infatti, avremo una risposta alla domanda che ci poniamo da quasi cinque anni: sulla Torchiera e sui centri sociali il Sindaco Sala da che parte sta?”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845