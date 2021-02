Panza (Lega): Dal 15 febbraio via libera all’apertura impianti sciistici in zona gialla

Alla buonora il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato il via libera all’apertura degli impianti sciistici nelle sole zone gialle dal 15 febbraio – dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza. – Gli impianti resteranno infatti chiusi nelle regioni arancioni e rosse. E’ stata quindi bocciata l’ipotesi formulata dalle Regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche nelle zone arancioni, con una capienza ridotta al 50%. Ovviamente questo non basterà. Servirà comunque prevedere ristori per il comparto della montagna che ha visto la stagione compromessa. Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento Montagna della Lega

