Atm, sciopero di 4 ore lunedì 8/2

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di 4 ore che interesserà anche i lavoratori dell’Atm di Milano per lunedì 8 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30.

“Per lunedì 8 febbraio, con distinte proclamazioni, – si legge in una nota di Atm – le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal, Ugl e Fast Confsal, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto, uno sciopero nazionale di 4 ore, cui ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano del sindacato Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori delll’Atm di Milano”.

