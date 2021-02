Un lettore “Spero che Bertolaso abbia trovato il modo per rendere la Lombardia autonoma per le vaccinazioni.”

Caro Direttore, poniamo che un pizzico di fortuna, le capacità organizzativa di Moratti e Bertolaso ci facciano uscire dal tunnel Covid con un piano di vaccinazioni efficace e a tempo di record, che dirà ancora la sinistra? Dopo tutte le farse inscenate con consigliere PD in ginocchio incluso, per quale pochade stanno studiando?

Bertolaso pare abbia trovato una strada per acquistare vaccini e rendere la Lombardia autonoma. Perché ha ragione Feltri: oggi l’urgenza è vaccinare per il bene di tutti. Considerati anche l’immobilismo e le polemiche di un Sala che crede di fare un’ottima campagna elettorale circondandosi di tecnicistar che succhieranno soldi per ogni proposta bislacca a spese dei cittadini.

E basta sondaggi. Sono come i virologi: l’uno contraddice l’altro e in una settimana è evidente anche, se permette, la faziosità delle agenzie. Comunque, secondo me, Mattarella non ha la forza di imporre un Draghi o un’eccellenza e sarà la solita minestra. E se Conte secondo i 5 Stelle, sta tramando promettendo incarichi blindatissimi, per costituire un partito perché pare esistano fessacchiotti che credono in lui.

Questa è la visione di chi legge i giornali ma è un uomo qualunque. Voglio sperare che la Lombardia si muova da sola e, posso dire sottovoce: Moratti e Bertolaso sono “tecnici” di Berlusconi.

Lettera firmata