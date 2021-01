Lombardia, riparte sportello Credito per sostegno a imprese e professionisti

“Proseguiamo l’opera concreta – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – di sostegno alle imprese lombarde che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile anche a causa di scelte sbagliate del Governo. C’è la necessità di salvaguardare il nostro sistema produttivo, il più importante del Paese, sul quale si poggia tutta l’economia italiana”. “La misura Credito Adesso Evolution concede una boccata di ossigeno alle imprese che necessitano di risorse finanziarie per la propria attività. Con questo strumento Finlombarda conferma il suo impegno nel sostenere le aziende del territorio regionale a risollevarsi e ripartire”, ha aggiunto Michele Vietti, presidente di Finlombarda. Possono presentare domanda di partecipazione a Credito Adesso Evolution: imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti (Pmi e midcap) operative da almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro e appartenenti a uno dei seguenti settori: manifatturiero, servizi alle imprese, costruzioni, commercio al dettaglio, alloggio e servizi di ristorazione e somministrazione, servizi di assistenza sociale non residenziale, parchi di divertimento e tematici e stabilimenti termali. Alla misura sono ammessi liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia, nonché studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845