Milano: coppia di italiani arrestata dai Carabinieri per estorsione

Nella mattinata del 28 gennaio 2021, ore 08.30, in seguito a mirate attività investigative, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo hanno tratto in arresto in flagranza di reato di estorsione una coppia di italiani residenti a Legnano (MI), un uomo di 51 anni ed una donna di 32, entrambi incensurati, lui titolare di un’impresa edile in fallimento.

L’operazione scaturisce dalla denuncia presentata il 16 gennaio 2021 da un italiano 37enne imprenditore e titolare di fondi di investimento, che ha riferito di aver subito reiterate richieste estorsive da parte dei due soggetti i quali avevano preteso, a più riprese, somme di denaro, minacciandolo che, in caso contrario, avrebbero divulgato notizie riservate riguardanti sia i suoi affari, sia la sua vita privata ed inducendo nella vittima un perdurante stato d’ansia tale da alterarne le sue abitudini di vita. Il quadro indiziario, supportato anche da attività tecniche, ha consentito di monitorare la consegna ai malviventi di 5.000 €, quale anticipo della somma di 150.000 € da ultimo richiesta dagli estorsori.

Il personale operante, dopo aver documentato la citata cessione di denaro, ha fermato entrambi i malviventi all’uscita autostradale di Legnano (MI), con il supporto di militari del Nucleo Operativo di quella Compagnia. La somma è stata recuperata e sottoposta a sequestro mentre gli arrestati, al temine delle formalità di rito, sono stati condotti nella casa circondariale di Milano “San Vittore”.