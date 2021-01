“L’ultimo concerto?” per Alcatraz, Fabrique, Legend club e altri locali di Milano?

“#ultimoconcerto”, è l’hashtag che i live club hanno deciso di lanciare giovedì sui social per accendere la luce sulla loro drammatica situazione: non più folla, né musica, un futuro sempre più incerto che pare quasi voler togliere la speranza.

I loro eventi, a causa della pandemia, sono fermi ormai da febbraio dello scorso anno, da quando i locali hanno chiuso le porte, senza averle più potute aprire. Così 90 sale concerto italiane , alle 11 in punto, hanno condiviso sulle proprie pagine Facebook e Instagram un’immagine del locale con la data di inaugurazione e il 2021 indicato come anno di chiusura, con una domanda che lancia un fosco presagio: “L’ultimo concerto?”.

All’iniziativa hanno partecipato noti locali milanesi, dall’Alcatraz al Fabrique, dai Magazzini generali al Legend club, alla Scighera e a tanti altri, tutti chiusi da un anno..

I 90 locali, si sono riuniti sotto la “sigla” “L’ultimo concerto?” – sottolineando che il 2020 con la grande emergenza sanitaria globale ha segnato la chiusura obbligata delle loro attività, mentre sui social in molti hanno mostrato vicinanza e affetto per i gestori, chiedendo solo che non sia davvero l’ultimo concerto.