Quando l’ideologia annienta il buon senso e invoca voti

Non ci sono parole per definire questo personaggio, o meglio ci sarebbero, ma lasciamo a voi lettori dare un giudizio su quest’uomo, se uomo si può definire un odiatore di automobilisti e motociclisti, tanto da giustificarne la morte sui loro pericolosissimi spartitraffico !!!

PROSEGUE LA FOLLIA AMBIENTALISTA A MILANO!

L’ex Assessore di Municipio 8 ed ora Consigliere comunale Enrico Fedrighini ha pubblicato ieri su un gruppo di cittadini un post, già di per sé insensato, dove festeggia perché una macchina è finita nel nuovo “fantastico” spartitraffico creato in via Diomede da questa giunta. Ma non finisce qui, nei commenti al post dove i cittadini sono sbalorditi da queste sue dichiarazioni, afferma che le ambulanze devono stare in coda come tutti gli altri e che, se fosse successo a un motociclista di finire contro lo spartitraffico, sarebbe nella logica della cosa, persino che rimanesse morto per lo scontro, purché “non rechi danno agli altri”.

Ormai la sinistra milanese più che ragionamenti politici fa tifo da stadio per denigrare chiunque non vada in giro, sotto la pioggia e a 0 gradi, in bicicletta o a piedi.

BASTA TIFOSI DI GRETA THUNBERG, PARLANO DI SALVARE VITE IN MARE MA A MILANO, PER ALCUNI, SE USI AUTO O MOTO PER SPOSTARTI, LA TUA VITA VALE MENO DI QUELLA DEGLI ALTRI!

Stefano Pavesi – Consigliere del Municipio 8 di Milano