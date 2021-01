Le aggressioni sui mezzi pubblici continuano, nel disinteresse di Sala

La proiezione propagandistica che riguarda la mappa delle metropolitane, è stata postata con soddisfazione da Sala anche con l’inserimento della M4, che se va tutto bene, sarà realizzata a fine 2023. Ma non c’è solo il sogno: nel presente molti episodi di aggressioni si verificano sui mezzi pubblici nell’indifferenza dell’amministrazione

“Ancora una volta i sindacati RSU di Atm denunciano l’insicurezza sui mezzi pubblici a Milano. In particolare sulle linee 728-15-90-91-67-56. Vista l’importanza dell’argomento chiedono anche un incontro. Queste lettere si susseguono da anni, ma Atm e il Comune, nonostante le numerose aggressioni ai danni del personale, continuano a far finta di niente”. Commenta così il consigliere comunale di Milano, Riccardo De Corato, già vicesindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale, in merito alla denuncia fatta dai sindacati dei lavoratori di Atm sulla sicurezza sui mezzi.

“Ormai – secondo De Corato – le linee di superficie sono diventate come le carovane assaltate nel far west: ieri una nigeriana sulla 90 ha dato di matto ed ha cercato di aggredire a calci e morsi i poliziotti intervenuti, alcuni mesi fa, sempre sulla stessa linea, un folle armato di coltello ha messo in fuga tutti i passeggeri, mentre un povero autista della 90/91 lo scorso 13 settembre è stato vittima della furia di uno sbandato che si è scagliato contro di lui sfondando il vetro del gabbiotto blindato”. De Corato parla di “silenzio del Comune e dell’azienda imbarazzanti” e di “ipocrisia”, citando la riunione della Commissione affari istituzionali del Comune di Milano in cui “il tema ‘insicurezza’ è stato dibattuto per soli due minuti. Il centrosinistra – osserva De Corato – commentando il dato negativo che nella relazione del Sole 24 Ore segnalava la città metropolitana di Milano come quella più insicura d’Italia, si è difeso dicendo che il dato era da interpretare positivamente, cioè ricollegandolo alla fiducia dei cittadini che sporgono denunce alle forze dell’ordine”.

L’esponente dei Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un’interrogazione per chiedere all’azienda “di avere evidenza del numero dei dipendenti di Atm aggrediti negli anni 2020/21. Ancora oggi – conclude De Corato – esprimo la mia solidarietà a tutto il personale viaggiante che ogni giorno rischia di finire il servizio al pronto soccorso”.