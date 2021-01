Banca Intesa: nuovo Piano Assunzioni 2021-2024 per 3500 posti

Il gruppo bancario ricerca diplomati e laureati con buone capacità relazionali, propensione a lavorare per obiettivi …

Grazie ad un accordo sottoscritto con diverse organizzazioni sindacali, finalizzato a un ricambio generazionale, il gruppo bancario Intesa Sanpaolo procederà all’assunzione di 3.500 nuovi profili entro il 2024 a fronte di oltre 7200 uscite volontarie. Già al momento sul sito di Banca Intesa sono disponibili diversi annunci di lavoro, che riguardano diplomati e laurearti: Consulenti Commerciali, che dovranno lavorare a stretto contatto con i gestori delle filiali della banca, visitare i clienti e analizzare i loro bisogni e proporre servizi sviluppati in collaborazione con partner qualificati e accuratamente selezionati dal gruppo; Specialisti Attuariato, i quali dovranno lavorare sulle valutazioni tecnico-attuariali dei prezzi, monitorare gli andamenti tecnici attraverso l’analisi di redditività e di solvibilità aziendali, supportare il team ed effettuare l’analisi del rischio finalizzata all’assunzione delle polizze collettive e individuali; Specialisti della Conformità, che dovranno supportare e fornire consulenza alle strutture aziendali, promuovere e verificare la conformità alla normativa vigente dei processi aziendali, collaborare con i membri del proprio team e interfacciarsi con altre strutture. Il Gruppo offre opportunità di lavoro anche ad Agenti Junior con partita Iva in Attività Finanziaria e Assicurativa, che avranno il compito di acquisire nuovi clienti privati e business tramite offerte “di ingresso” nel mondo di Intesa Sanpaolo, sviluppare il cross-selling su clienti della banca, proporre soluzioni dai forti contenuti innovativi e digitali e sostenute da intense iniziative di comunicazione e promozione, i quali devono avere approccio imprenditoriale, buone capacità relazionali, capacità di pianificazione delle attività, propensione a lavorare per obiettivi, orientamento al risultato etc., che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti.

