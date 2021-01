La Direzione Territoriale Lombardia di ADM – Iniezione di liquidità alle imprese lombarde

La Direzione Territoriale Lombardia di ADM ha erogato nel 2020 circa 240.000.000 di euro a titolo di rimborsi delle accise alle imprese lombarde.

Sono stati riconosciuti rimborsi sia in denaro, che con riaccredito ed in compensazione, favorendo le maggiori esigenze di liquidità delle imprese, sulla scorta delle velocizzazioni conseguenti al D.L. 34/2020. Il Decreto Rilancio ha, infatti, previsto, dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145) e la sospensione dell’obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, l’inadempienza al versamento di una o più cartelle di pagamento (art. 153). Le principali categorie che hanno usufruito dei rimborsi sono state gli autotrasportatori per 170.500.000 euro a titolo di beneficio sul gasolio per uso autotrazione, le zone climatiche non metanizzate per 25.000.000 euro, le aziende che utilizzano macchinari per la produzione di forza motrice per 20.500.000 euro, i soggetti obbligati nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale (venditori, produttori e imprese per gli usi non sottoposti a tassazione) per 10.500.000 euro e gli enti di soccorso per 700.000 euro. L’entità del rimborso erogato è frutto dell’impegno profuso da ADM nella regione colpita per prima dalla pandemia, che nei lunghi mesi di rigido lockdown ha svolto il proprio lavoro con regolarità ed efficienza, in remoto oltre che in presenza, gestendo circa 35.000 istanze e garantendo una significativa iniezione di liquidità nel sistema privato a beneficio dell’intera economia.

