Ecobonus auto 2021, novità MISE: prenotazioni al via dal 18 gennaio

Gli incentivi riconosciuti variano sulla base delle fasce di emissioni dei veicoli:

0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione;

21-60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione.

Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021, ed in tal caso è anche previsto uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro o 1.000 euro a seconda che sia presente o meno la rottamazione.

Ecobonus 2021, le novità: dalla fascia unica 61-135 fino al bonus veicoli commerciali

Tra le novità previste per il 2021, il MISE comunica che le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state rimodulate in un’unica fascia 61-135 g/km, per la quale vengono stanziati 250 milioni di euro per il finanziamento dell’ecobonus.

Durerà 6 mesi l’incentivo per questa tipologia di veicoli, pari a 1500 euro ma esclusivamente in caso di rottamazione di auto immatricolate da almeno 10 anni. Anche in questo caso, all’incentivo MISE di aggiunge uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro.

La Legge di Bilancio 2021 apre inoltre all’ecobonus anche per i veicoli commerciali leggeri di categoria N1 e M1 speciali, proporzionale alle emissioni e finanziato con 50 milioni di euro. La prenotazione di questi contributi da parte dei concessionari sulla piattaforma ecobonus sarà possibile nei prossimi giorni.