Esce il singolo di Ornella Vanoni ‘Un sorriso dentro al pianto’ per ripercorrere i sentimenti di questo tempo

‘Un Sorriso dentro al pianto’ è il primo singolo di Ornella Vanoni che anticipa il nuovo album intitolato ‘Unica’ la cui uscita è prevista per il 29 gennaio.

A proposito del singolo “è una canzone -sottolinea Ornella Vanoni- che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese”.

‘Un sorriso dentro al pianto’, il cui testo è firmato da Francesco Gabbani insieme a Ornella Vanoni e a Pacifico e le musiche da Francesco Gabbani, è il primo inedito dell’artista da 8 anni e anche la sua prima uscita con la nuova BMG. Il brano esce accompagnato da un video girato per le strade di Parigi da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker fra i nomi più interessanti della nuova generazione, che si è affermata in ambito internazionale, residente nella capitale francese e autrice anche degli scatti di copertina sia dell’album, sia del singolo. In ognuno di questi ritroviamo il tema del giallo che ha ispirato tutto il progetto.

Il singolo, disponibile in streaming e digital download, oltre che in programmazione radiofonica da venerdì 8 gennaio, è il primo ad essere reso noto degli 11 brani inediti che compongono l’album prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua, che BMG pubblica nelle versioni vinile e CD deluxel imited edition, già in pre-order al link https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni.

Questa la tracklist completa: ‘A passo lieve’, ‘Specialmente quando ridi’, ‘Arcobaleno’, ‘Isole viaggianti’, ‘Carezza d’autunno’ (con Carmen Consoli), ‘Nuda sull’erba’, ‘Tu me’ (con Virginia Raffaele), ‘La mia parte’ (con Fabio Ilacqua), ‘Inizio’, ‘Un sorriso dentro al pianto’, ‘Ornella si nasce’.

(A CURA DE ILMOHICANO.IT)