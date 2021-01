Comitato Basiliche San Lorenzo lancia la petizione per dire NO all’Urban-Mostro in costruzione

Dal Comitato Parco delle Basiliche un appello per una petizione: “No all’”Urban Mostro” assolutamente estraneo e inadatto al contesto storico-urbanistico.

“Per il Comitato Parco delle Basiliche è un “urbanmostro”, “un corpo estraneo, che richiama il ventennio fascista o l’edilizia della Germania occupata, un pugno nell’occhio del turista che verrà”. Oggetto delle critiche del comitato, che ha lanciato una petizione online e ha anche distribuito volantini in zona, è il Gate Central, edificio residenziale di lusso firmato Citterio-Viel, che sorgerà con ‘affaccio’ sulle Colonne di San Lorenzo. “Oggi il contesto storico / urbanistico delle Colonne di San Lorenzo a Milano si vede violentato con l’edificazione di un nuovo edificio che non tiene conto del contesto in cui va a sorgere”, sottolinea la petizione che ha raccolto le prime cento firme. “Circondato da gran parte di edifici ottocenteschi si va a realizzare un corpo estraneo, che richiama il ventennio fascista o l’edilizia della Germania occupata, un pugno nell’occhio del turista che verrà. Non siamo contrari alla costruzione ma alla sua facciata che riteniamo debba essere in linea con il contesto del corso di Porta Ticinese.”

Il progetto per l’edificio residenziale di lusso alle Colonne di San Lorenzo: il Comitato Parco delle Basiliche ha lanciato una petizione perché sia rivista la facciata giudicata non adatta al contesto .

Salviamo le Colonne di San Lorenzo dallo stupro di un eco mostro.

Sono iniziati i lavori di “Gate Central”, una bruttura edilizia del Gruppo Building, a firma dello studio Citterio-Viel&Partners. L’operazione targata Concrete Investing avrebbe già raggiunto un targhet di 2,5 milioni di euro in soli 14 giorni e con 190 investitori coinvolti.

Una vergogna per la cultura, l’arte e la storia di Milano. Una delle zone più belle e artistiche verrebbe deturpata con un falansterio in stile crematorio- staliniano, che non c’entra nulla con l’atmosfera e il contesto delle colonne romane. Un orribile insulto ( nel senso di trombosi ) alla bellezza di Milano. Fermiamo questo orribile cantiere prima che sia troppo tardi.

L’appello parte dallo storico Comitato Parco delle Basiliche ma si rivolge a tutti gli amanti del Bello e della architettura compatibile e condivisa. Basta vedere le foto del progetto, approvato dalla Sovraintendenza (!) , per rimanere scioccati. Il bellissimo albero nella piazzetta prospicente la pusterla verrebbe abbattuto per far posto a una spelacchiata aiuola. Gli architetti sconvolti già declassano il Gate Central ad esempio di “porno architettura”. Le colonne di san Lorenzo non meritano una fine così ingloriosa: essere inglobati in un condominio-luna park son et lumiere.”