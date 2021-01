Regione Lombardia, Letizia Moratti la favorita “Sostituirà Gallera in giunta”

La notizia è de Il Giornale, dopo la bufera in Regione “Sarebbe l’ex sindaco di Milano l’attuale favorita a ricoprire il posto come assessore al Welfare dopo l’uscita di Giulio Gallera. L’attuale presidente del consiglio di gestione di Ubi sarebbe il primo nome attualmente sulla lista per succedere all’assessore nel rimpasto della giunta che dovrebbe esserci a metà gennaio.

La figura di Letizia Moratti è strettamente legata a quella di Milano e pare che Silvio Berlusconi l’avrebbe voluta come candidata del centrodestra alle prossime elezioni amministrative per sfidare l’uscente Beppe Sala.”

Immediata la reazione di Majorino, a cui sembra che l’astio rovini la digestione “”Letizia Moratti dovrebbe essere la sostituta di Gallera, grazie all’intervento di Salvini. Con Fontana e compagnia che restano tutti lì, al loro posto. Francamente, lo dico con rispetto, abbiamo bisogno di ben altro. La sanità lombarda, fortissima per anni, è in enorme difficoltà”.

Sulla stessa linea “Aiuto! Pensavate che con Gallera avessimo toccato il fondo? E invece no, dal cilindro di Salvini e Berlusconi potrebbe spuntare un nome che ci riporta indietro nel tempo, a ricordi orribili che speravamo archiviati. La peggiore sindaca di Milano e la seconda peggiore ministra dell’istruzione (il primo posto spetta a Mariastella Gelmini) veramente sarà chiamata a gestire la più grave crisi sanitaria della storia lombarda? Ministro Speranza, egregi membri del Governo, vi preghiamo in coro, commissariateci!”. Così in un post Angelo Turco, presidente Pd della Commissione Cultura di Palazzo Marino.

E Sala che dice di fronte a tante falsità?