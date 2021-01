Milano, si parte l’11 gennaio anche con i nuovi orari della città

Si partirà l’11 gennaio a Milano con i nuovi orari della città, pensati da Palazzo Marino per consentire la ripresa delle scuole e delle attività produttive in sicurezza. L’organizzazione, che prevede ingressi a scuola tra le 8 e le 9.30 con l’apertura dei negozi dopo le 10.15, sarebbe dovuta scattare il 7 gennaio, ma è stata fatta slittare a lunedì prossimo a seguito del rinvio al rientro in classe in programma l’11. “La differenziazione degli orari, resa possibile grazie alla collaborazione tra comune, Prefettura, istituzioni, imprese e famiglie – ha scritto sui social Palazzo Marino – permetterà di rendere il trasporto pubblico più sicuro e di evitare assembramenti”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845