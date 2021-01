Funerale e lutto cittadino a Milano il 4 gennaio per Marco Formentini

Lunedì 4 gennaio, in occasione delle esequie di Marco Formentini, a Milano sarà lutto cittadino. In tutte le sedi comunali le bandiere civiche saranno esposte a mezz’asta. Lo ha comunicato Palazzo Marino. La camera ardente allestita nella Sala Alessi lunedì dalle 9,30 alle 13,30. A seguire, alle ore 14,30, si terrà la cerimonia di commemorazione. La partecipazione – fanno sapere dal Comune – sarà consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

