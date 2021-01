Andrea Pellegrini (Lega) “Finalmente nuova segnaletica nell’incrocio che porta alle scuole”

La domanda è: “Ma quante volte occorre segnalare, sollecitare, essere anche insistente per ottenere anche piccole cose, ma estremamente significative e importanti per la sicurezza? Grazie alla costanza di Andrea Pellegrini (Lega) consigliere del Municipio 9 Scrive sulla sua pagina “Finalmente!! E’ pervenuta la risposta dal Comune di Milano, a seguito di una lunga serie di solleciti per la richiesta di interventi atti alla tracciatura della segnaletica orizzontale, rimossa tempo fa dall’impresa incaricata ad effettuare ì lavori di asfaltatura della carreggiata. ( e che il Comune probabilmente aveva “dimenticato ” di rifare). A breve l’incrocio Viale Suzzani/ San Miniato / Tomas Mann ( presenza scuole del quartiere) riavrà la sua segnaletica di sicurezza.”

