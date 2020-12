Covid: oggi in Lombardia 94.770 dosi vaccino. Gallera “Da 31 dicembre somministrazioni”

“Secondo quanto riferito dall’azienda Pfizer e dalla struttura del Commissario per l’emergenza, domani (oggi ndr) mercoledì 30 dicembre, arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino Anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a partire da giovedì 31 dicembre”. E’ quanto ha annunciato ieri in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “In base alle informazioni ricevute, entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse. – ha proseguito – Esse serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l’iniezione di richiamo”.

“Dopo il Vaccination-Day di domenica scorsa – ha concluso Gallera – si entra nella fase operativa vera e propria in stretto raccordo con il Commissario per l’emergenza. Finalmente possiamo iniziare ad intravedere una luce in fondo al tunnel di questa pandemia che ha segnato la nostra Regione e il mondo intero. Non abbiamo ancora vinto, ma seguiamo queste fasi con ottimismo e con un forte senso di responsabilità”.

Le consegne, in base alla programmazione nazionale, avverranno nelle seguenti giornate: 30 dicembre (81 vassoi), 4 gennaio 2021 (76 vassoi), 11 gennaio (83 vassoi),18 gennaio (82 vassoi), 25 gennaio (98 vassoi).

“Ogni vassoio – ha spiegato Giacomo Lucchini, responsabile regionale della campagna nazionale di vaccinazione Anti-Covid – contiene 195 fiale e da ogni fiala, in base alle ultime disposizioni, si ricavano 6 dosi di vaccino. Il numero delle dosi e la tempistica delle consegne verranno confermate di volta in volta nel corso delle quotidiane riunioni fra le Regioni e la Struttura Commissariale”.

In questa prima fase saranno vaccinati gli operatori sanitari e le persone che lavorano a vario titolo negli ospedali, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle RSA, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza urgenza.