Boccalini (Taxiblu): la neve ha solo amplificato i disagi, il problema viabilità esiste

“Le polemiche di queste ore sulla condizione delle strade milanesi a seguito della nevicata della giornata di ieri francamente poco ci interessa, se non nella misura in cui la viabilità cittadina, e lo diciamo da mesi, è seriamente a rischio a prescindere dalla neve”.

Lo ha affermato Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “Certo è che se pensiamo come città di paragonarci ad Amsterdam, Parigi o Copenaghen giusto perché sono aumentate le ciclabili e le aree pedonali – ha sottolineato – ma poi si va palesemente in affanno per 20 cm di neve evidentemente quel che si è fatto non è sufficiente. Anche se credo non sia questo il tema. La neve, sempre che non ghiacci, si scioglierà ma le strade cittadine, sempre più dei “colli di bottiglia” rimangono e anzi si restringono. La neve di ieri ha solo amplificato un disagio legato alla viabilità che esiste da tempo ormai e sul quale francamente ci piacerebbe capire le misure che si metteranno in campo per risolverlo. Torneremo, spero vivamente in questo ormai prossimo 2021, ad un regime di lavoro e di volumi di traffico più consistenti e per allora non vorremmo trascorrere buona parte delle giornate fermi in coda”.