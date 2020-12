“Il Premier si dimetta”: il destino della TAV approvato dall’opposizione, assente M5S

Lo spettacolo indegno di un partito di maggioranza come i 5stelle che abbandonano il proprio governo al suo destino sulla #Tav dovrebbe spingere il presidente del Consiglio a IMMEDIATE DIMISSIONI per dignità. Con una scena surreale oggi in Commissione Trasporti #ForzaItalia con il #centrodestra hanno dimostrato ancora una volta chi ha a cuore l’interesse del Paese rispetto a chi gli volta le spalle. Con il voltafaccia sulla Tav oggi il governo ha dichiarato il suo fallimento: il premier Conte a questo punto dovrebbe trarre conclusioni logiche. Ma la logica, al pari del rispetto che si deve al Paese, non è sentimento che guida chi siede a Palazzo Chigi per opportunismo. (Giorgio Mulè deputato Forza Italia)

l governo con la sottosegretaria dem Alessia Morani aveva espresso parere favorevole alla risoluzione. Il M5S – riferiscono fonti parlamentari all’Agi – prima dice di voler depositare una mozione alternativa e poi al momento del voto abbandona i lavori della Commissione Trasporti. La maggioranza trema e la risoluzione passa con i voti dell’opposizione. “Ancora una volta il centrodestra unito – tutti i deputati della Commissione Trasporti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – salva la Tav dalla furia anti-sviluppo del Movimento 5 Stelle. Solo grazie ai voti determinanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in commissione Trasporti alla Camera è stato approvato il contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture, Ferrovie e Telt per il finanziamento della Tav. (Il Giornale)

“Non è un atto ostile alla maggioranza”, ma di fatto il Movimento 5 Stelle si oppone al governo. È successo in commissione Trasporti dove i deputati grillini hanno abbandonato l’aula. Qui il via libera allo schema di Contratto di Programma per la Torino-Lione, passato grazie all’ok degli altri gruppi. Per i Cinque Stelle sono mancati “i presupposti per votare, troppe criticità sotto il profilo giuridico, regolatorio e contrattuale” è la giustificazione riassunta in una nota. (Libero)