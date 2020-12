Riceviamo e pubblichiamo: Considerazioni di fine anno……

Il 2020 volge al termine e per tutti noi arriva il momento delle conclusioni. Il COVID si è presentato sconvolgendo le nostre vite in maniera prepotente e inaspettata, costringendoci a rivedere completamente il nostro modo di vivere. Il virus nella sua ferocia ha messo a nudo i punti di forza e di criticità della nostra società, e ha mostrato i veri valori in campo. In primo luogo va fatto un applauso a tutti per la dimostrazione continua di solidarietà arrivata da tutte le parti, campagne di raccolta fondi, iniziative di supporto ai più deboli, ma soprattutto medici a disposizione da ogni parte del mondo. In secondo luogo la capacità di adattamento e reazione della Lombardia, regione colpita per prima e più duramente, capace di conoscere il virus e studiare il sistema di combatterlo. La Lombardia si è erta a scudo per tutto il paese riuscendo ad arrestare la prima ondata prima che colpisse anche le altre regioni, decisamente meno attrezzate per affrontare questa sfida. Dalla Lombardia sono arrivate le indicazioni adottate alla fine dall’OMS, ovvero mascherina – distanziamento – sanificazione, eppure c’era qualcuno che criticava il Presidente Fontana per la sua presa di posizione… Ma noi lombardi siamo abituati a non badar troppo agli attacchi ricevuti dagli avversari che speculano sul nulla. Infine abbiamo le criticità di un governo che ha dimostrato di non azzeccarne una neanche per sbaglio, operazione statisticamente difficile sulla carta, eppure riuscita perfettamente al premier Conte. Un governo che ci ha mostrato le sue priorità chiudendo lo sport ma mantenendo per lungo tempo aperte le sale scommesse. Per agevolare la lettura procederemo con un’elenco puntato delle follie di Conte:

* Mancata zona rossa ad Alzano (BG) nella prima ondata, richiesta invece da Fontana

* Divieto di effettuare autopsie sulle vittime

* Invio di mascherine alla Cina ( l’intera scorta dell’esercito) a pandemia già scoppiata in Lombardia

* Nomina di Arcuri commissario che non riesce a trovare né i DPI né i ventilatori per le terapie intensive

* Invio di mascherine non a norma ai medici lombardi

* Scarcerazione carcerati per migliore gestione pandemica nelle carceri, compresi boss mafiosi

* Cassa integrazione e reddito di emergenza arrivate con mesi di ritardo, in troppi casi mai arrivate

* Bonus vacanze in cui l’albergatore veniva pagato con sconti sulle future tasse, e non con liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività

* Bonus monopattini, utilissimi per la mobilità come possiamo constatare quotidianamente, chi non va in monopattino al lavoro? Perché investire risorse sul trasporto pubblico come richiesto da Fontana era una scelta troppo semplice…

* Decreti ristori a rate, discussi e approvati mesi dopo la loro presentazione in diretta tv, come se bastasse l’annuncio a rimpinguare i conti correnti di chi era stato danneggiato

* Italiani chiusi in casa ma porti aperti per tutte le ONG e i loro clandestini, per le quali viene discussa e approvata una nuova legge denominata “decreto invasione”

* Viene vietato lo sport, che può essere svolto solo in forma singola e solitaria, come se fosse il veicolo principale di contagio. Forse si scorda Conte che lo sport è salute e vita, e che esiste un mondo che lavora per lo sport. O meglio lavorava. P.S. Sport all’aperto nel Nord Italia, in inverno, ma sono seri? Ma ve li vedete i bambini giocare a tennis all’aperto a dicembre?

* Comprano, in pompa magna, i banchi con le rotelle per distanziare gli studenti, salvo poi lasciarli a casa appena iniziano ad arrivare nelle scuole i plasticoni con rotelle

* Come dimenticare i DPCM e le nostre adorate autocertificazioni annunciate in diretta tv a tarda sera? Io le ho tutte!

* App “Immuni”, applicazione privata che ti dice se sei entrato in contatto con un positivo. Quindi una società privata decide se tu puoi o meno uscire di casa

* Lotteria degli scontrini e cashback, per incentivare l’uso della moneta elettronica. Essenziale strumento di stress

* Traghetti utilizzati come navi quarantena per clandestini, quindi ai clandestini paghiamo anche la crociera

* Cura al plasma dimenticata

* Scaglionamento accessi a scuola e lavoro richiesti dal presidente Fontana per ridurre la pressione sui mezzi pubblici, semplicemente ignorato

* Bando per l’acquisto di nuove terapie intensive annunciato prima dell’estate e aperto in inverno a seconda ondata oramai esplosa

* Task force per ogni decisione, per decidere di non decidere

* Tentativo di gestione diretta dei servizi segreti, prima volta nella storia, per decidere (questa volta decide) di avere lui il controllo di tutto. Non sia mai che qualcuno possa pensare di togliergli i trono. Infine una menzione particolare per il ministro Speranza che ci ha allietati col suo libro “Perché Guariremo”… gli auguro una felice carriera da scrittore, perché da politico è meglio stendere un velo pietoso. Tirando le somme il bilancio è fallimentare, un anno orribile che ci ha privato di tutto: affetti, lavoro, libertà. Un anno che andrà ricordato a lungo come monito, perché il virus cinese ci ha colti impreparati e colpiti duramente, e questo non deve ricapitare.

Luca Ceresa

Presidente associazione Comunità Ambrosiana