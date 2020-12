Glovo e i ristoratori milanesi consegnano la cena della Vigilia in corsia al Sacco e Fatebenefratelli

Durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, molti lavoratori hanno continuato incessantemente a operare, nonostante le difficoltà, per garantire alla popolazione l’assistenza sanitaria, ma anche la continuità della vita quotidiana in sicurezza. Alcuni più di altri hanno assunto un ruolo vitale per i cittadini che hanno scelto loro come simbolo di questa emergenza e che Glovo insieme a 10 ristoranti presenti a Milano – aderenti alla piattaforma di delivery – hanno deciso di ringraziare medici e operatori sanitari attraverso 280 pasti da recapitare gratuitamente la Vigilia di Natale all’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. Il 24 dicembre Alice Pizza, Burger King, Ham Holy Burger, I love Poke, Panino Giusto, Pescaria, Poke House, Poporoya, Rossopomodoro, 12oz Coffee Joint doneranno le proprie specialità e le recapiteranno tramite Glovo al personale medico e sanitario, che in un giorno di festa come la Vigilia sarà impegnato ad assistere chi combatte contro il virus. “Abbiamo preparato una sorta di Cenone della Vigilia anticipato da portare a chi, impegnato nella cura e nell’assistenza dei malati, non potrà trascorrere queste ore con i propri familiari. La risposta della ristorazione milanese, nonostante le difficoltà del settore, è stata unanime e siamo riusciti a organizzare 280 pasti con una varietà di specialità gastronomiche che rispecchiano in pieno l’offerta culinaria meneghina”, commentano i ristoranti aderenti all’iniziativa. L’iniziativa coinvolgerà nello specifico l’Ospedale Fatebenefratelli e l’Ospedale Luigi Sacco: entrambe le strutture hanno dato un contributo fondamentale nella cura dei malati durante l’emergenza con impegno e dedizione senza pari. “Siamo grati a Glovo e a tutti i ristoratori milanesi che, nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare e che tutt’ora stanno vivendo, hanno scelto di aderire a questa bella iniziativa, mostrando solidarietà ai nostri operatori sanitari impegnati, sin dal primo momento, nella lotta contro il COVID-19 – dichiara Alessandro Visconti, direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco – Offrire i pasti la vigilia di Natale è il più bel regalo che Glovo e i ristoratori potessero fare al personale sanitario, facendo sentire la vicinanza di Milano e dando la forza per continuare a lottare contro il Covid”. (Askanews)

