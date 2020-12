Covid19, Municipio 4 lancia l’iniziativa civica del tampone solidale

Bassi: test gratuiti per le categorie fragili e chi può permetterselo paga e ne lascia uno “sospeso”

“Offriamo circa 500 test antigenici rapidi completamente gratuiti per aiutare le persone in condizione di fragilità economica del nostro territorio. E’ un’iniziativa concreta, per continuare a fare la nostra parte nella lotta comune contro il Coronavirus”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, che spiega: “Riteniamo che uno degli aspetti più importanti per contrastare la pandemia, insieme all’uso delle mascherine e delle buone pratiche di attenzione, sia quello di rendere il più facile e veloce lo screening dei possibili positivi. Per questo, grazie alla collaborazione con Fondazione Eris e Croce dell’Ordine di Malta (con la quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto sul tema del cosiddetto ‘boschetto della droga’ di Rogoredo) abbiamo allestito un tendone nello spazio antistante al palazzo municipale. Qui personale medico e infermieristico effettuerà i tamponi e darà informazioni su come comportarsi in caso di accertata positività. Ovviamente, l’iniziativa è stata comunicata ad Ats alla quale verranno forniti tutti i dati del caso. Oltre a fornire un servizio – sottolinea il Presidente Bassi – abbiamo voluto aggiungere un aspetto solidale, facendo appello al grande cuore del milanesi: chiediamo a chi può permettersi la visita di pagare, consentendo così a un numero sempre più ampio di persone, che invece hanno difficoltà economiche, di ricevere lo stesso servizio in forma gratuita”. Questa, prosegue Bassi, “non è l’unica iniziativa di screening messa in campo dal Municipio 4. Abbiamo infatti raggiunto un accordo con un’altra realtà, il Centro Medico Baobab, per allestire un punto tamponi anche all’interno del Giardino delle Culture di via Morosini. Anche qui in otto date, sarà possibile fare test al prezzo molto conveniente di 20 euro”.

Dott. Paolo Guido Bassi

Presidente Municipio 4

http://www.comune.milano.it/zona4