STORIE DIGITALI @MUSEOSCIENZA Palinsesto natalizio dal 21 dicembre al 9 gennaio

Le Storie Digitali @Museoscienza – il progetto nato per raccontare attraverso i linguaggi del digitale le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – proseguono durante il periodo natalizio per continuare a sostenere la diffusione della cultura. Protagonista del palinsesto da lunedì 21 dicembre al 9 sabato gennaio è la serie di brevi documentari Meccanica di una mostra, il racconto della nascita delle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura. Lunedì 21 dicembre inizia, all’interno della rubrica #StorieScelte, il viaggio del regista documentarista Francesco Clerici, con la pubblicazione dell’Episodio#1 dal titolo “Nella città di Leonardo. Preparativi”, e prosegue con l’Episodio#2 e l’Episodio#3 nei due lunedì successivi. Mercoledì 6 gennaio torna il consueto appuntamento con #StorieAttualità, l’attualità scientifica insieme a Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, autrice di Superquark RAI e consigliere per il coordinamento scientifico del Museo. A partire da sabato 9 gennaio ripartiranno gli approfondimenti con #StorieInPodcast insieme al curatore Luca Reduzzi che ci guiderà attraverso un inedito viaggio astronomico che parte dalle esposizioni del Museo per arrivare nelle profondità dell’Universo. La sezione Spazio e Astronomia, presenta affascinanti oggetti originali e inediti tra cui l’unico frammento di roccia lunare presente in Italia, il prototipo di tuta sovietica per esplorazione lunare detta Krechet, il settore equatoriale di Jonathan Sisson e ancora alla tuta spaziale indossata da Samantha Cristoforetti durante la Missione Futura, il grande telescopio Merz-Repsold grazie al quale Giovanni Schiaparelli osservò e descrisse la superficie di Marte, contribuendo a creare il mito dei marziani e, infine, collocato all’esterno del Museo, il razzo Vega, il modello in scala 1:1 del primo vettore sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e Avio. Le Storie Digitali sono ogni settimana online sul sito web www.museoscienza.org e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. I diversi pubblici del Museo potranno scegliere il contenuto preferito attraverso un’ampia gamma di linguaggi tra cui le esperienze online interattive, i prodotti audiovisivi, i podcast, le app, le esperienze di realtà aumentata o quelle di realtà virtuale, installazioni interattive e applied games.



PALINSESTO STORIE DIGITALI @MUSEOSCIENZA 21 dicembre – 9 gennaio

Lunedì 21 dicembre – #MeccanicaDiUnaMostra

Episodio #1 – Nella città di Leonardo. Preparativi

Il progetto della nuova esposizione è quasi ultimato, i lavori stanno per essere avviati. Dopo l’ultima visita guidata nella vecchia Galleria, si apre l’anno delle celebrazioni vinciane. Assistiamo ad alcuni momenti di lavoro negli uffici del Museo: una riunione tra i curatori, i preparativi del direttore generale per una conferenza stampa. Emerge il legame profondo che lega Milano a Leonardo e il significato speciale dell’anniversario per la città. Lunedì 28 dicembre – #MeccanicaDiUnaMostra

Episodio #2 – La discesa del volo. Movimentazione del modello di aliante

La Galleria è chiusa, ma la ricostruzione dell’aliante immaginato da Leonardo pende ancora dalla crociera centrale. Come fare per recuperarlo? Operatori specializzati, con l’assistenza dagli addetti del Museo, si arrampicano a 6 metri di altezza e calano delicatamente il prezioso modello, per riporlo al sicuro.

Lunedì 4 gennaio – #MeccanicaDiUnaMostra

Episodio #3 – Antiche e nuove prospettive. Attività educative e realtà virtuale

Dall’inizio dei lavori è passato quasi un anno. Temporaneamente privo della sua esposizione più importante, il Museo festeggia il compleanno di Leonardo con un weekend speciale, dedicato al disegno. Già negli anni Cinquanta, il Museo proponeva attività di laboratorio, ma oggi gli strumenti e l’approccio sono molto cambiati.Mercoledì 6 gennaio – #StorieAttualità

L’attualità scientifica con Barbara Gallavotti

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, autrice di Superquark RAI e consigliere per il coordinamento scientifico del Museo, si interroga settimanalmente su tematiche legate all’attualità scientifica e all’emergenza Covid-19.

Sabato 9 gennaio – #StorieInPodcast

La scoperta del Cielo – “La corsa per la Luna; tragedie e trionfi dei progetti di conquista – seconda parte”

La situazione geopolitica mondiale negli anni Sessanta è drammatica. La guerra fredda raggiunge il culmine della tensione: a Berlino i sovietici costruiscono il muro che dividerà fisicamente e ideologicamente il mondo in due mentre gli americani falliscono clamorosamente il tentativo di sottrarre Cuba all’influenza di Mosca. La terza guerra mondiale non è solo una minaccia, l’umanità è vicinissima a un terrificante conflitto militare che, questa volta non avrà vincitori. Lo Spazio diventa il nuovo terreno di confronto fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ma qui la rivalità fra le due superpotenze può esprimersi senza mettere a repentaglio il Pianeta. Il presidente Kennedy tende la mano a Krusciov proponendo di unire gli sforzi per riuscire nell’intento di portare, insieme, i primi uomini sulla Luna; l’equipaggio sarà composto da astronauti e cosmonauti. Da questa collaborazione in ambito spaziale potrebbe derivare una soluzione politica anche per i problemi sulla Terra. L’uccisione di Kennedy e il ritiro dalle scene di Krusciov impediranno la realizzazione di questo progetto. Stati Uniti e Unione sovietica andranno ognuno per la propria strada. E quella vincente sarà quella americana.