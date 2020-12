Terzo settore//Visita sospesa della fondazione Valter Longo

L’emergenza sanitaria e socioeconomica ha aumentato il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà e il rischio che il diritto alla salute non sia assicurato per tutti. La Fondazione Valter Longo, onlus che si occupa di garantire una vita lunga e sana con particolare attenzione alle persone svantaggiate e in povertà, lancia la campagna di Natale “Visita Sospesa”: con una donazione è possibile fornire assistenza nutrizionale a chi non può permettersela.

La Fondazione accoglie quotidianamente pazienti con lo scopo di iniziare un percorso di salute e benessere, grazie al lavoro di un team di nutrizionisti che creano piani alimentari personalizzati, adatti a età e stili di vita dei pazienti, e che considerano le loro condizioni fisiche e la presenza di eventuali patologie.

Grazie ai contributi raccolti, pazienti in povertà, bambini, adulti e anziani svantaggiati potranno essere accolti presso il Punto Longevità di Milano (via Belgirate 15) o assistiti presso le strutture e i servizi territoriali dove la Fondazione opera. Per garantire consulti in totale sicurezza, i colloqui sono realizzati anche via WhatsApp, Skype o telefono.

Per aderire all’iniziativa (donazione minima 25 euro): www.fondazionevalterlongo.org/dona-ora/ (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845