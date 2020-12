Il commento di Luciano: dodicesima di Serie A

Vediamo dunque al Meazza il duello tra Inter e Napoli (1-0), che è stata caratterizzata da un episodio decisivo al 70′ quando Darmian finisce a terra in area, travolto da Ospina in uscita. Rigore netto, che Lukaku trasforma con la solita potenza e precisione, portando in vantaggio l’Inter e il suo bottino personale a 9 gol in campionato. Ma appena prima del rigore, Insigne protesta troppo vivacemente contro l’arbitro e rimedia un cartellino rosso, lasciando i suoi in inferiorità numerica per gli ultimi 10′. Cosa che però non scoraggia il Napoli, che con grande carattere si lancia su ogni pallone stringendo l’Inter nella sua metà campo e sfiorando anche il pareggio con un ultimo tentativo di Petagna, che incoccia nel palo esterno alla sinistra di Handanovic. Il portiere interista , sbilanciato, forse non sarebbe arrivato sul pallone se fosse stato nello specchio della porta, ma proprio Handanovic va considerato artefice di questa preziosa vittoria, sfoderando almeno 4 interventi prodigiosi su altrettante azioni da gol del Napoli. Azzurri che tuttavia escono a testa alta, consapevoli del fatto che un pareggio sarebbe stato ampiamente meritato. Ma questo è il calcio, e l’Inter infila la quinta, tornando a ridosso della capolista Milan, consapevole che la corsa è ancora molto lunga.

Fiorentina e Sassuolo dividono la posta nella gara del Franchi. Partenza a razzo dei neroverdi emiliani, in vantaggio con un taglio di Traoré su verticalizzazione di Berardi. Poi è Ribéry a prendersi sulle spalle i Viola, guadagnandosi il calcio di rigore trasformato al 35′ da Vlahovic, e sfiorando il 2-1 nel finale di gara con una clamorosa traversa. Finisce 1-1, segnali di ripresa per Prandelli, che sale a 10 punti. Sassuolo che aggancia il Napoli al quarto posto con 23 punti, in attesa della sfida di domani tra Roma e Torino.

Al Bentegodi di Verona, la Sampdoria diventa corsara e porta a casa una vittoria (1-2) che forse non era nelle previsioni di tutti. Ekdal trova il jolly da fuori area e nella ripresa è Verre, su intuizione di Ferrari, a segnare il gol dell’ex in contropiede. Zaccagni accorcia su rigore ma non basta. Barak, per un fallo molto brutto su La Gumina, si fa espellere nel recupero rischiando una pesante squalifica. Finale un po’ a sorpresa, quindi, con un Verona sconfitto ma non certo nettamente, e una Samp che respira dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite.

Al Tardini di Parma, la squadra di Liverani resta nella parte destra della classifica, nonostante il dominio casalingo fatto vedere col Cagliari. Sono diverse le occasioni create dalla squadra emiliani, ma i tentativi di Gervinho, Karamoh, Kurtic e Brunetta non vanno a bersaglio. Il Cagliari si difende come può e muove la sua di classifica, riuscendo a tornare a casa con la porta inviolata, cosa successa poche volte in questa stagione (solo in casa contro la Samp). Da segnalare anche un gol annullato ad Osorio: finisce 0-0 al Tardini.