Christmas in Jazz Società Umanitaria

CHRISTMAS IN JAZZ Pietro Aloi, pianoforte – Gianmarco Straniero, contrabbasso Andrea Lo Palo, batteria – Cecilia Barra Caracciolo, voce

Concerto in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano 13 dicembre, ore 17.00

Concerto trasmesso in streaming sui canali Facebook e YouTube della Società Umanitaria

Con le feste natalizie alle porte, arriva anche l’ormai tradizionale concerto, inserito all’interno della programmazione de “I Concerti dell’Umanitaria”. Have yourself a Merry Little Christmas, I’ve got my love to keep me warm , Santa Claus is coming to town, I’ve got my love to keep me warm, sono solo alcuni dei brani che ci faranno entrare nell’atmosfera natalizia grazie ad un programma interamente incentrato su standard tipici di questo periodo e resi noti dalle voci storiche del jazz. Sul palco del Salone degli Affreschi, il giovanissimo quartetto composto da Pietro Aloi (pianoforte), Gianmarco Straniero (contrabbasso), Andrea Lo Palo (batteria) e dalla voce di Cecilia Barra Caracciolo.

È disponibile l’intervista condotta da Massimiliano Baggio con i musicisti in vista del concerto: https://www.facebook.com/Umanitaria.it/videos/792472867998853